La segretaria del Partito democratico Elly Schlein è intervenuta in Commissione Affari Costituzionali della Camera, dove oggi è audito il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in relazione al tragico naufragio di Crotone. “Sono rimasta molto colpita dalle sue parole, ministro, e non solo quelle di oggi. Dopo la strage avvenuta al largo di Crotone le sue dichiarazioni sono suonate indegne di un ministro, disumane e totalmente inaccettabile e inadeguate al ruolo. Chi parte, parte da situazioni che lei dall’alto dei suoi privilegi non ha mai provato” le parole della leader dem.

“Le sue parole dovrebbero indurla alle dimissioni e spingere Meloni ad una riflessione profonda” aggiunge Elly Schlein. “Utilizzeremo ogni atto a nostra disposizione di sindacato ispettivo per fare piena luce sulle responsabilità non soltanto del ministero dell’Interno ma naturalmente anche del ministero che rappresenta il ministro Salvini, e il ministro Giorgetti”.

“Serve una Mare nostrum europea”

“Credo che all’Europa stiate facendo le domande sbagliate”. “Voi dovreste chiedere una missione di ricerca e soccorso in mare europea. Una Mare nostrum europea. E finirla con una criminalizzazione spietata delle organizzazioni non governative che stanno solo sopperendo alla mancanza di una missione con pieno mandato umanitario da parte dell’Unione Europea sulle rotte più pericolose” sottolinea la neo segretaria del Pd.

