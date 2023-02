Il ministro dell'Interno in Commissione Affari costituzionali al Senato: "Solidarietà non può fermarsi a banchina di sbarco"

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è intervenuto in Commissione Affari costituzionali al Senato. “Una forte richiesta italiana” e che vi sia una “specificità delle frontiere marittime” dove è indispensabile la cooperazione europea “per la ricerca e il salvataggio in mare”. Il capo del Viminale ha anche annunciato che il tema sarà “in agenda” nel “prossimo Consiglio per gli Affari interni” rappresentando un “radicale mutamento di paradigma per il massimo organo decisionale europeo”.

“I nostri valori di solidarietà non possono fermarsi alla banchina di sbarco ma alle aspettativa di vita del migrante” ha aggiunto Piantedosi.

Uno scafista in stato di fermo

L’imbarcazione naufragata dal Crotonese facendo 64 vittime di cui 14 minorenni era “condotta presumibilmente da tre scafisti di cui uno sototposto a fermo“. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante le comunicazioni sulle linee programmatiche del Viminale in Commissione Affari costituzionali al Senato. “È una tragedia che interroga le nostre coscenze per fermare traversate così pericolose”, ha detto Piantedosi. “L’imperativo – ha aggiunto – è combattere scafisti e partenze solo con azioni decise della Ue e dei Paesi di origine e transito per evitare che chi scappa da guerre e povertà si affidi a trafficanti di esseri umani senza scrupoli”.

