La premier si congratula con la nuova segretaria del Partito democratico

Pioggia di commenti e congratulazioni per la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd, che ha ribaltato il risultato dei circoli. Tra i primi commenti anche quello della premier: “Congratulazioni a Elly Schlein e complimenti al Pd per la mobilitazione dei suoi elettori nel congresso. Spero che l’elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro”. Così in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

