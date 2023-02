Il ministro dell'Interno dopo la tragedia al largo delle coste di Crotone

Quello dei migranti “è un tema di grande complessità. L’unica vera cosa che va detta è: non devono partire. Non si può immaginare che ci siano alternative da mettere sullo stesso piano al fatto che, quando si è in queste condizioni, non bisogna partire. Lanciamo ai territori da cui partono queste persone un messaggio etico prima di tutto: non bisogna partire”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al termine del vertice nella prefettura di Crotone dopo la tragedia di migranti avvenuta stamane.

