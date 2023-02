Sono 59 le vittime della tragedia in mare

Le salme recuperate fino a questo momento dopo il naufragio nel Crotonese sono 59, suddivisi in 26 uomini, 21 donne e 12 minori. I migranti tratti in salvo sono 81, di cui 59 collocati presso il locale Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo. Al lavoro i vigili del fuoco, che cercano ancora in mare i dispersi.

