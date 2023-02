La candidata alla presidenza ha commentato la tragedia di Crotone: "Inaccettabile che Mediterraneo sia cimitero"

“In cui l’astensionismo ha toccato picchi altissimi sia alle Politiche sia alle Regionali, la comunità democratica sta dando una grande prova di partecipazione e di democrazia. Speriamo davvero che sia una bella festa di partecipazione, oggi. Ringrazio tutte le iscritte e gli iscritti, le volontarie e i volontari che si sono occupati di allestire i seggi e di permettere di votare”. È quanto ha dichiarato Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd dopo aver votato per le Primarie nel seggio di via Mentana, nel centro di Bologna.

La deputata dem ha anche commentato la tragedia avvenuta davanti alle coste di Cutro, in Calabria, dove un barcone carico di migranti si è schiantato contro gli scogli causando decine di vittime e un centinaio di dispersi. “Un’altra tragedia pesantissima, peraltro che coinvolge molti bambini. Non è accettabile. Non è accettabile che il Mediterraneo sia diventato un grande cimitero a cielo aperto. Questo fa capire quanto sia disumano e contro ogni diritto fondamentale fare dei decreti che hanno il solo scopo di rendere più difficile salvare le vite in mare, quando invece ci vorrebbe una grade missione europea umanitaria di ricerca e soccorso in mare, una ‘Mare Nostrum’ europea. Dove non arrivano la Guardia Costiera e le Ong, purtroppo assistiamo a delle tragedie che sono inaccettabili. Sono davvero colpita. Dobbiamo continuare a batterci perché non accadano più”, ha detto Schlein.

