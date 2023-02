Le immagini delle operazioni di voto

Si vota per le primarie del Pd, dalle 8 alle 20 di domenica 26 febbraio. La pioggia complica, in alcune parti d’Italia, l’arrivo dei votanti: a Roma viavai di persone e file, anche se in molti evidenziano l’assenza delle fasce più giovani. La mancanza dei giovani “deve insegnarci qualcosa”, dice un cittadino in fila: “Non basta candidare una giovane, se no facciamo la fine dei 5 Stelle”. “Ci aspettiamo che ci sia un cambiamento”, dice una donna. “Sono 80 anni che lo aspettiamo”, ribatte però un altro elettore in coda.

