Lo striscione arcobaleno di Europe for Peace ha aperto ai Fori Imperiali di Roma il corteo per la pace. Un lungo serpentone di bandiere della Cgil, di Emergency e della Comunità di Sant’Egidio ha sfilato per le strade della Capitale fino alla piazza del Campidoglio a un anno dallo scoppio del conflitto russo-ucraino. “Costruire la pace è un obiettivo fondamentale perché siamo di fronte al rischio di una guerra atomica”, ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini. Tra i manifestanti anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il Segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

