Soddisfatta la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Le misure impongono restrizioni e colpiscono la propaganda di Mosca

La procedura scritta per l’approvazione del decimo pacchetto di sanzioni è terminata poco fa. Non essendoci state obiezioni, le nuove misure si intendono adottate. Lo riferiscono fonti della presidenza svedese del Consiglio Ue. Il pacchetto prevede “restrizioni all’esportazione più severe per quanto riguarda il duplice uso e la tecnologia, misure restrittive mirate contro individui ed entità che sostengono la guerra, diffondono propaganda o consegnano droni usati dalla Russia durante la guerra” e “misure contro la disinformazione russa”. La Polonia ha accettato il compromesso in cambio di un impegno della Presidenza a proporre nuove misure su diamanti, gomma sintetica e Bielorussia.

“Accolgo con favore l’adozione formale del nostro decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Ora abbiamo le sanzioni di più vasta portata di sempre, che esauriscono l’arsenale di guerra della Russia e intaccano profondamente la sua economia. Stiamo anche aumentando la pressione su coloro che cercano di aggirare le nostre sanzioni”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter.

I welcome the formal adoption of our 10th sanctions package against Russia.

We now have the most far-reaching sanctions ever – depleting Russia’s war arsenal and biting deep into its economy.

We are also turning up the pressure on those trying to circumvent our sanctions. https://t.co/hh74CxvbCx

