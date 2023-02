Lo ha detto intervenendo in Aula alla Camera il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli

Alta tensione politica in queste ore. Sarebbe stata vandalizzata una sede di FdI: “Intervengo Stigmatizzare quanto accaduto a Roma. Mi riferisco a degli atti di vandalismo particolarmente feroci e cinici che per la prima volta non vengono perpetrati nella viltà dell’anonimato, ma sono stati rivendicati, pubblicizzati con auto riprese lanciate nel circuito web, diventando virali e scatenando una sorta di malinterpretato spirito d’orgoglio generando trambusto e risentimento. Non solo gli atti vandalici nella sede storica di Fratelli d’Italia della Garbatella, un atto simbolico perché da lì deriva il percorso politico del presidente Meloni. Scritte inaccettabili. La scorribanda sgradevole ha preso di mira poi il cippo che ricorda un ragazzo del Fronte della Gioventù picchiato a morte, e anche villa Chigi”. Lo ha detto intervenendo in Aula alla Camera il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli.

