Il deputato all'arrivo nella sede di Fratelli d'Italia a Roma per la riunione dell'Esecutivo nazionale

(LaPresse) Nessun veto su Salvini al ministero dell’Interno. Lo riferisce Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia, al suo arrivo in via della Scrofa per la riunione dell’esecutivo nazionale del partito di Giorgia Meloni. “Io non sono dove ci sono queste polemiche ci sono tre partiti che discutono anzi mi pare le cose vadano benissimo. Non mi risultano veti su Salvini al Viminale. La lista di Salvini? Tutti hanno una lista della spesa, non credo possa essere rappresentato come u problema. Hanno dato delle indicazioni, su queste si discuterà. Non c’è nervosismo, l’attenzione dei media crea più nervosismo di quanto ce ne sia nella realtà. Sinceramente non ho idea di cosa si siano detti fino ad oggi. Salvini giustamente se ha dei desideri li esprime alla futura premier designata, non ci sono altri metodi. Chiedere non costa nulla”. Così il deputato di FdI, Fabio Rampelli, arrivando nella sede del partito in via della Scrofa a Roma per la riunione dell’Esecutivo nazionale.

