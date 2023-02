Il leader del Movimento torna a parlare della guerra in Ucraina: "Instradare negoziato di pace"

Giuseppe Conte ha incontrato Beppe Grillo a Roma. “Vengo per un saluto rapido prima dei lavori alla Camera”, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle che poi è tornato a parlare degli aiuti militari all’Ucraina. “L’unica via di uscita non può che essere quella di seri sforzi diplomatici per instradare un negoziato di pace. Faticossimissimo ma è l’unica via di uscita”, ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio sul tema, oggi più attuale che mai, viste le divisioni all’interno della maggioranza. Lega e Forza Italia, infatti, predicano prudenza e cautela nell’invio di altro armamentario a Kiev.

