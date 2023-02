Il presidente del Movimento 5 Stelle intercettato dalle telecamere di LaPresse prima dei lavori alla Camera

“Vengo oggi da Grillo per un saluto rapido prima dei lavori alla Camera”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, intercettato dalle telecamere di LaPresse mentre si stava recando da Beppe Grillo.

“Sta facendo breccia il buon senso. È quello che ci auguriamo tutti perché prevalga in Italia e attraverso il Governo e poi che il Governo possa farsi carico di questo buon senso in Europa e nella comunità internazionale. L’unica via di uscita non può che essere quella di tanti sforzi diplomatici per instradare un negoziato di pace, faticossimissimo ma è l’unica via di uscita” ha aggiunto Conte prima di andare a far visita a Grillo a Roma, ieri ospite del nuovo ambasciatore cinese in Italia.

