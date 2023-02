Il ministro per la Pubblica amministrazione: "Viaggio di Meloni molto positivo"

Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione ed esponente di Forza Italia, ha difeso Silvio Berlusconi dopo le polemiche scatenate dalle dichiarazioni del Cavaliere contro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Berlusconi è un uomo di pace. Chi lo conosce sa che se c’è una persona che ha lavorato per la pace è lui. E’ un uomo che ha fatto presente che oltre a sostenere l’Ucraina dal punto di vista militare è il caso di cominciare a riflettere su un processo di pace”, ha detto Zangrillo a Roma. “Il viaggio di Giorgia Meloni è stato molto positivo. Abbiamo ribadito la posizione del governo, lineare. Fin dall’inizio abbiamo sostenuto le iniziative del governo sull’Ucraina. Non cambia la linea”, ha aggiunto il ministro.

