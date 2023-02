Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera: "L'Italia sta dalla parte di Kiev"

Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, difende la posizione del partito, della presidente del Consiglio e del governo in merito al sostegno all’Ucraina. “L’Italia sta dalla parte di Kiev e non potrebbe essere diversamente. Giorgia Meloni ha dimostrato con i fatti l’unità del Paese nei confronti dell’Ucraina. Non è andata a rappresentare solo il governo italiano ma anche il popolo italiano e quella parte di parlamento che pur non appoggiandola in quella sede ha appoggiato, però, l’intervento dell’Italia in Ucraina”, ha detto Foti. “Con Forza Italia siamo alleati dal ’94 e penso che lo saremo anche nel futuro. Le valutazioni sono una cosa, gli atti sono un’altra. Noi in parlamento abbiamo sempre votato in modo compatto a favore dell’intevento in Ucraina. Posso rilevare che la sinistra e le opposizioni si sono sbriciolate sul punto”, ha aggiunto il deputato di FdI parlando del caso Berlusconi.

