Il senatore del Carroccio: "Ospitare in Italia una conferenza per cominciare a pensare alla ricostruzione"

Massimiliano Romeo, senatore leghista, appoggia la linea seguita da Giorgia Meloni in merito al sostegno dato a Kiev. “La Lega condivide la linea del governo. L’Ucraina è stato un Paese invaso. Putin non sfuggirà dall’accusa di essere quello che ha provocato questa guerra. L’Ucraina va aiutata e difesa perché ne va della libertà dell’Occidente”, ha detto Romeo vicino agli uffici del Carroccio a Roma. “Chiediamo attenzione e prudenza nell’invio di armi che possano trascinare l’Alleanza atlantica in un conflitto diretto con la Russia. Questo vorrebbe dire scatenare un conflitto mondiale. Missili a lungo raggio, caccia F16, con questo tipo di armi il rischio di un incidente da cui non si può tornare indietro c’è e bisogna cercare di evitarlo”, ha aggiunto ancora il senatore, secondo cui sarebbe utile anche “ospitare in Italia una conferenza per cominciare a pensare alla ricostruzione”.

