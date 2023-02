Il presidente russo parla a un concerto-comizio allo stadio Luzhniki di Mosca

Parla ancora al popolo russo Vladimir Putin, in un concerto-comizio allo stadio Luzhniki di Mosca. “In questo momento c’è una battaglia sui nostri confini storici per la nostra gente, combattuta dagli stessi coraggiosi combattenti che ora sono qui accanto a noi”, ha detto il leader del Cremlino: “Tutto il nostro popolo oggi è difensore della patria”.

Parlamento approva sospensione New Start

Poco prima del discorso del presidente russo, era arrivata la notizia dell’approvazione da parte del Parlamento di Mosca della sospensione del trattato New Start con gli Stati Uniti in materia di contrasto alla proliferazione del nucleare, preannunciata ieri dallo stesso Putin. Il via libera è arrivato prima della Camera bassa (la Duma), poi dal Consiglio Federale.

Nei suoi primi commenti dopo l’annuncio di Putin di ieri, il presidente americano Joe Biden ha detto che Mosca ha commesso “un errore” sospendendo la partecipazione al trattato. Biden si trova in Polonia per incontrare gli alleati del fianco orientale della Nato.

