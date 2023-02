Il deputato di FdI in merito al pestaggio avvenuto il 18 febbraio davanti al liceo 'Michelangelo' del capoluogo toscano

Il 18 febbraio scorso, di fronte al liceo ‘Michelangelo’ di Firenze, due studenti liceali, aderenti al Collettivo di sinistra, sono stati aggrediti da militanti di Azione studentesca, movimento di estrema destra. A commentare l’aggressione è stato Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia. “Credo sia necessario appurare la realtà e chi ha sbagliato deve rispondere”, ha detto Bignami, intercettato dai cronisti a Roma. “È una situazione molto semplice, la violenza non è mai ammissibile. Al di là della parte politica ci deve comunque essere il rispetto delle regole e dell’avversario. Non ho sentito nessuno perché non ho ruoli nel partito che presuppongono questa attività”, ha aggiunto il deputato di FdI.

