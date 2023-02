Il governatore della Puglia sul progetto di decarbonizzazione della Regione

“Decarbonizzazione dell’ex Ilva in breve tempo? Il Governo lavora in continuo affanno e concerta dopo che prende le decisioni. Con il ministro Urso c’è un dialogo costante e anche la presidente Meloni sta seguendo la questione. Mi auguro che la loro determinazione sia autentica. Spero che il ministro Fitto ci faccia lavorare. Fitto si è seduto su una montagna di danaro e come ha già fatto in passato blocca i fondi per esercitare pressioni politiche. Con me si è sbagliato come sempre”. Lo ha detto il governatore della Puglia Michele Emiliano a margine della presentazione a Bari del progetto di decarbonizzazione della Regione di Edison Next. “Sono tecniche che conosciamo e lo abbiamo visto anche per la riapertura del Teatro Petruzzelli che rinviammo perché Fitto non so come riuscì a non farcelo aprire nonostante lo avessimo terminato. Speriamo che a Fitto passi questa sindrome provinciale che non fa bene a lui, non fa bene all’Italia e non fa bene alla Puglia” ha aggiunto.

