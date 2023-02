Così il ministro dell'Interno in merito al parere negativo espresso dal procuratore generale di Torino

(LaPresse) “Sul parere negativo del procuratore generale di Torino dico che sono valutazioni che le istituzioni competenti fanno e che vanno rispettate. Ricordo però che in democrazia gli atti amministrativi possono essere impugnati. Sono momenti che la nostra democrazia mette a disposizione per contestare quelle che sono le decisioni delle istituzioni pubbliche”. Lo ha detto Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, in merito al parere negativo espresso dal procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, sulla revoca del 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame dallo scorso mese di ottobre contro il regime di carcere duro cui è sottoposto.

