Il ministro dell'Interno a Casapesenna (in provincia di Caserta) in occasione della demolizione del covo dove fu catturato il boss dei Casalesi Michele Zagaria

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, torna ancora su un tema caldo: l’aumento delle risorse per le forze dell’ordine. “Questo argomento non riguarda solo della provincia di Caserta. Stiamo cercando di recuperare. Ci vorrà un’azione progressiva di rinforzo degli organici. Sicuramente avremo segnali tangibili su queste iniziative che stiamo prendendo e che abbiamo preso, anche con la Legge di Bilancio”, ha detto Piantedosi a margine dell’avvio delle operazioni di demolizione del covo dove fu catturato il boss dei Casalesi, Michele Zagaria, a Casapesenna (in provincia di Caserta).

