Il deputato di FdI prima dell'audizione del Giurì d'onore a Montecitorio

Oggi si apre una nuova fase del caso Donzelli-Delmastro. Scenderà in campo il Giurì d’onore, convocato a Montecitorio per capire se le accuse rivolte da Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, ai parlamentari del Partito democratico, Debora Serracchiani, Andrea Orlando, Silvio Lai e Walter Verini, siano state davvero “lesive della loro dignità e onorabilità”. Il coordinatore nazionale di FdI, infatti, aveva fatto delle rivelazioni alla Camera dei deputati in merito a un incontro tra l’anarchcico Alfredo Cospito e i dem. Donzelli, tuttavia, si è detto fiducioso nei confronti delle istituzioni. “Come sempre non commento per non alzare i toni esattamente come ha chiesto Giorgia Meloni”, ha aggiunto il deputato di FdI, ribadendo ai microfoni di LaPresse che non cambierebbe nulla di quanto detto o fatto in Aula.

