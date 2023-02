Il coordinatore di Fratelli d'Italia compare davanti al giurì d'onore

Giovanni Donzelli, coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, ha parlato prima dell’audizione al Giurì d’onore in merito alle sue rivelazioni in aula rispetto all’incontro tra il Pd e Cospito: “Come sempre sono fiducioso nelle istituzioni, non commento per non alzare i toni ma sicuramente ad oggi rifarei quello che ho fatto”.

Il caso ha agitato per giorni la maggioranza, attaccata dalle opposizioni, che hanno chiesto le dimissioni di Delmastro e Donzelli. Ma la premier Meloni ha sempre detto che per il momento restano al loro posto.

