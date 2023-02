Il capogruppo alla Camera Silvestri: "Falsi i 2000 euro a persona, non si possono sparare dati"

“La premier Meloni ha mentito sui 2000 euro a persona e sta facendo una campagna di terrorismo psicologico. Gli investimenti del Superbonus sono 65miliardi e non 120, e il costo non è di 2000 euro a persona, bambini compresi ma di 88 euro”. A dirlo è il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, Francesco Silvestri. “Non si possono sparare dati a caso lanciando buchi di bilancio dal loro ruolo di governo e noi questi dati li smentiremo uno per uno con dati certificati”, ha concluso Silvestri.

