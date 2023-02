L'esponente dem ha replicato alla dichiarazioni del presidente del Senato

“È sconfortante vedere che la seconda carica dello Stato dimostra ancora di non essere una persona super partes, ma di avere delle posizioni omofobe e sessiste. L’orientamento sessuale non è paragonabile a una scelta calcistica. Ma anche le battute sulle donne di destra più intelligenti ma meno belle, anche basta. Il mio dispiacere sarebbe avere un padre che ha in camera da letto i busti di Mussolini. A dirlo è il deputato Dem e attivista dei diritti Lgbt, Alessandro Zan interpellato dai giornalisti su alcune frasi dette dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa durante la trasmissione televisiva “Belve” su Rai 2. “Spero si scusi perché per il suo ruolo dovrebbe avere qualche attenzione in più”, ha concluso.

