“Un incontro positivo su un tema che ci sta molto a cuore perché le aziende del settore sono in grande difficoltà. C’è preoccupazione per come dovrà essere accolto il tema della cessione dei crediti ma anche il periodo transitorio cioè il periodo in cui le imprese sono rimaste bloccate soprattutto per i piccoli lavori di manutenzione. Le imprese sono ancora in un momento di estrema difficoltà” così il presidente di Confartigianato Marco Granelli a margine dell’incontro con il Governo a Palazzo Chigi sul tema bonus edilizi.

