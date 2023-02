La presidente dell'associazione dei costruttori: "Vanno sbloccati i crediti pregressi e serve un tavolo tecnico anche per il futuro"

“Siamo soddisfatti dell’apertura mostrata dal Governo sul tema. Sono consapevoli del fatto che i bonus nel settore edilizio abbia contribuito al Pil e al gettito fiscale. Abbiamo trovato un confronto franco e una grande consapevolezza da parte del Governo che vanno sbloccati i crediti pregressi e che serve un tavolo tecnico anche per il futuro. Il Governo ci ha dato aperture e rassicurazioni per i crediti pregressi” così la presidente di Ance Federica Brancaccio a margine dell’incontro con il Governo a Palazzo Chigi sul tema bonus edilizi. “Si è ragionato sulla possibilità eventualmente di consentire ancora lo sconto in fattura per alcune fasce di reddito per gli incapienti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata