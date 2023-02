La candidata alla segreteria dem: "Ogni giorno si contano le promesse mancate da Giorgia Meloni"

“Mi sembra che ogni giorno si contino le promesse mancate da Giorgia Meloni. Io non penso al mio impegno politico come contro qualcosa a qualcuno ma come un’idea diversa di società. La lotta alle disuguaglianze di cui Meloni non parla mai, non parla neanche di precarietà come se vivesse in un altro Paese. Non parla di clima perché è amica delle fonti fossili che prima o poi finiscono” così la candidata alla segreteria del Partito democratico Elly Schlein a margine di un evento a Piazza Testaccio a Roma. “Le dimissioni della sottosegretaria Montaruli? Mi sembrano doverose. Aspettiamo ancora quelle di Donzelli e Delmastro” ha aggiunto rispondendo ai cronisti.

