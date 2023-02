Dibattito aperto sulla creazione del partito unico. Il leader di Azione all'ex premier: "In politica non siamo mai stati amici"

“Il partito ce l’ho, ha preso l’8%. Sul partito unico non siamo d’accordo: io voglio fare il partito subito, Renzi più tardi, dopo le Europee. Per me non ci arriviamo dopo le Europee, bisogna farlo subito. Su questo c’è un confronto pubblico, io e Renzi non siamo amici. Non lo siamo mai stati, in politica non lo siamo mai stati”. Così il leader di Azione Carlo Calenda a Tagadà su La7. “Non c’è tempo. Gli elettori devono avere un partito subito e sapere che c’è un partito di centro riformista, a partire da marzo”, aggiunge. Se Renzi dice di no? “Non credo dirà di no”, risponde.

