Nell'incontro a Montecitorio i due hanno discusso della possibilità di rafforzare la cooperazione tra i parlamenti dei due Paesi

Incontro a Montecitorio tra il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e l’ambasciatore marocchino in Italia, Youssef Balla. I due, riferiscono fonti diplomatiche di Rabat, hanno sottolineato “l’eccellenza dei rapporti bilaterali” tra i due paesi e discusso della possibilità di rafforzare la cooperazione tra i parlamenti attraverso nuovi strumenti come il forum parlamentare. Balla ha reiterato a Fontana l’invito del suo omologo marocchino Rachid Alami per effettuare una visita ufficiale in Marocco. Nel confronto si è anche parlato di vari temi di interesse regionale. ‘mm

