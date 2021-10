La consegna all'università Luiss di Roma alla presenza del ministro degli Esteri Luigi Di Maio

(LaPresse) “L’iniziativa rientra in un quadro di cooperazione e amicizia tra Marocco e Italia, in base soprattutto al partenariato strategico firmato dai due paesi nel 2019. È una tappa importante, un investimento nel futuro e nelle nuove generazioni”. Lo dice l’ambasciatore del Marocco in Italia, Youssef Balla, commentando l’assegnazione di tre borse di studio Luiss per giovani di nazionalità marocchina, grazie a un progetto in collaborazione interuniversitaria con la Fondazione Med-Or di Leonardo e la Mohammed VI Polytechnic University. Alla cerimonia era presente anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L’ambasciatore del Marocco ha parlato anche della composizione del nuovo governo di Rabat, “giovane, competente e dinamico”. “Il modello Marocco è unico nella sua zona, è riuscito a rispettare il calendario elettorale in una situazione sanitaria difficile, sono stati ben organizzati. È stata una festa democratica. La partecipazione ha superato il 51% e abbiamo avuto 3 milioni di nuovi votanti, la società è molto dinamica”, ha dichiarato a LaPresse Youssef Balla.

