Salta anche l'incontro con la presidente del Parlamento europeo Metzola che era in programma domani

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, non sarà sabato alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. La premier, secondo quanto si apprende, non riceverà domani la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Un incontro tra le due era in programma alle 11.30 a palazzo Chigi.

Al vertice sarà presente un’ampia schiera di alti funzionari stranieri, tra cui quello della politica estera cinese Wang Yi e la vicepresidente Usa Kamala Harris.

