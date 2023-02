La vicepresidente americana si unirà al segretario di Stato Blinken

La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamal Harris, è partita alla volta di Monaco, in Germania. Qua si unirà al segretario di Stato americano Antony Blinken per rappresentare l’amministrazione Biden alla Conferenza sulla sicurezza. A questo vertice sarà presente un’ampia schiera di alti funzionari stranieri, tra cui quello della politica estera cinese Wang Yi. I rapporti tra Washington e Pechino si sono raffredati nell’ultimo periodo non solo per la questione della guerra in Ucraina ma anche perché gli Usa hanno rilevato da poco dei palloni aerostatici cinesi che sorvolavano e spiavano il territorio americano. I due Paesi ancora non si sono pienamente chiariti e Blinken ha deciso di rinviare il viaggio programmato a Pechino. Quella di Monaco potrebbe essere la prima occasione di confronto tra le due potenze mondiali.

