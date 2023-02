Così il ministro della Salute a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Cattolica a Roma

“Ampliamento del numero di posti per il numero chiuso di Medicina? Si sta discutendo. C’è una commissione, ovviamente con capofila il ministro Bernini, e si stanno valutando i numeri. Io credo che oggi scontiamo una programmazione sbagliata degli anni precedenti” lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci interpellato dai cronisti a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica a Roma. “Teniamo presente che i medici non si fanno da un giorno all’altro. Dobbiamo programmare bene per il futuro e non andare incontro ai problemi che abbiamo oggi” ha aggiunto il capo del dicastero della sanità italiana. “I numeri resi pubblici con il decreto del 10 febbraio, relativi all’accesso a Medicina e Chirurgia, sono da considerarsi provvisori e credo che si procederà a un ampliamento” ha detto durante il suo intervento dal palco dell’Auditorium.

