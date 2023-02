La ministra per le Riforme istituzionali: "Tanti anni di sofferenze"

“Soddisfatta? Non potrebbe essere diversamente. Dopo tanti anni di sofferenze, la verità è stata ristabilita. E poi il fatto non sussiste”. Lo ha dichiarato la ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, commentando la sentenza che ha assolto Silvio Berlusconi al processo Ruby ter. “Diciamo che una vicenda di questo tipo, durata tutti questi anni, ha anche modificato forme di governo, quindi ha pregiudicato non solo da un punto di vista personale, ma anche sociale, professionale e politico tutta la sua vita. Finalmente la verità“, ha aggiunto l’ex presidente del Senato.

