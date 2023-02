Anche gli altri imputati sono stati assolti, per alcuni è intervenuta la prescrizione

Silvio Berlusconi è stato assolto nell’ambito del processo Ruby ter a Milano, dove era imputato per corruzione in atti giudiziari. E’ stato assolto “perché il fatto non sussiste”.

Dopo due ore di camera di consiglio, i giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano Marco Tremolada (presidente), Mauro Gallina e Silvana Pucci, hanno letto il dispositivo della sentenza in aula bunker a San Vittore. Attese le motivazioni e il deposito della sentenza entro 90 giorni. La Procura di Milano, rappresentata dall’aggiunto Tiziana Siciliano e dal sostituto procuratore Luca Gaglio, chiedeva per il leader di Forza Italia la condanna a 6 anni di reclusione e la confisca di 10.846.123 euro.

Anche gli altri imputati sono stati assolti, per alcuni il reato è prescritto.

