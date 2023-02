A infiammare Montecitorio una frase di Pino Bicchielli di Noi Moderati

Aula della Camera sospesa per alcuni minuti dal presidente della Camera Lorenzo Fontana nel corso del dibattito seguito all’intervento del ministro Nordio sul caso Alfredo Cospito. Ad accendere gli animi in Aula una frase di Pino Bicchielli di Noi Moderati: “Non è che l’anarchico Cospito usa quest’aula come cassa di risonanza per le sue battaglie!”. Immediata la reazione di Nicola Fratoianni subito redarguito dal capogruppo di Fdi Tommaso Foti. Dopo cinque minuti di sospensione i lavori sono ripresi.

