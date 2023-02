Il candidato presidente del centrodestra ha invitato i cittadini al voto e si è concesso ad alcuni selfie

“Oggi è una giornata importante, la libertà è partecipazione“. Francesco Rocca, candidato presidente alla Regione Lazio per il centrodestra, recandosi al seggio elettorale al quartiere Trionfale di Roma, invita i cittadini al voto. Subito dopo essere uscito dal seggio Rocca si concede ad alcuni selfie con cittadini curiosi e riceve in regalo un doppio libro di fotografie su Giorgio Almirante su cui però glissa: “Non so di cosa parli, l’ho appena ricevuto“.

