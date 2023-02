La candidata del Movimento 5 Stelle: "Mi auguro che sia una bellissima giornata di ritorno alle urne"

La candidata per il Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali del Lazio Donatella Bianchi al voto nel suo seggio romano. “Faccio gli auguri a tutti i candidati e mi auguro che sia una bellissima giornata di ritorno al voto, me lo auguro davvero. Sarebbe un bellissimo segnale per questa regione. La domenica? La passerò in famiglia per ritrovare un attimo di tranquillità” ha detto la giornalista Rai rispondendo ai cronisti fuori dal seggio.

