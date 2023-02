Il candidato del terzo polo: "È bene che tutti vadano a votare, la partecipazione è importante"

Il candidato alla presidenza del Lazio per il terzo polo Alessio D’Amato al seggio per le elezioni regionali. Ecco le immagini del voto da parte dell’attuale assessore alla Sanità. “Sono fiducioso ed è bene che tutti vadano a votare perché la partecipazione è importante. Io oggi starò a casa in famiglia e domani attenderò l’esito del voto al comitato elettorale” ha risposto ai cronisti fuori dal seggio allestito in una scuola di Labaro.

