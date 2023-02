Così il vicepresidente del Consiglio a margine di una visita al quartiere San Siro a Milano

“Mi spiace che Francia e Germania da sole pensino di rappresentare l’Europa: senza Italia non si va da nessuna parte. Escludere non serve a nessuno, non è intelligente”. Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini a margine di una visita al quartiere San Siro a Milano.

