Il vicepremier a una commemorazione a Milano: "Vittime dovrebbero essere ricordate anche al Festival"

Il vicepremier Matteo Salvini ha preso parte a una commemorazione per i martiri delle Foibe a Milano. “L’importante è che si ricordino queste centinaia di migliaia di italiani – massacrati, trucidati, costretti a scappare solo perché italiani e non comunisti – nei cuori di tanti italiani e nelle scuole”, ha dichiarato Salvini. “Poi lascio alla Rai onori e oneri della Rai. Mi auguro che, essendo una giornata importante per milioni di italiani, il Festival della canzone italiana dedichi qualche secondo a questa pagina tragica di storia italiana. Non è che, se qualcosa non succede a Sanremo, non succede. Però, siccome stanno parlando di tutto l’universo umano, per questa storia italiana, ahimè, conto che il ricordo ci sia”, ha concluso il vicepremier, polemizzando di nuovo con il Festival di Sanremo.

