Così il ministro degli Esteri a margine di un evento organizzato da Forza Italia

“Manca all’appello e non riusciamo a rintracciare un cittadino italiano, Angelo Zen, che era in viaggio di lavoro in Turchia. Stiamo cercando di rintracciarlo ma lì non ci sono collegamenti telefonici, non c’è internet. Quindi è difficile sapere dove sia, in una città di un milione di abitanti. Non abbiamo alcuna notizia di questo nostro concittadino. L’appello che faccio è non andare a cercare notizie all’abitazione del signor Zen, sarà la Farnesina a dare tutte le notizie e le informazioni a chi le chiederà. L’unità di crisi è al lavoro 24 ore su 24″. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un evento organizzato da Forza Italia all’hotel Ergife di Roma.

