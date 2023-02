Il leader dei Verdi: "Andremo fino in fondo"

Angelo Bonelli contro Carlo Nordio. “Sul caso Donzelli-Delmastro il ministro della Giustizia mi ha fornito una risposta sorprendentemente evasiva. Innanzitutto non mi ha fornito i documenti che avevo chiesto, ovvero i colloqui tra i detenuti mafiosi e Cospito. Per quale ragione non mi sono stati forniti?”, si chiede il leader dei Verdi, incontrando i cronisti davanti a Montecitorio. “Il ministero ritiene che quelli siano atti riservati. Allora se quelli erano atti riservati, per quale ragione Donzelli aveva atti analoghi a quelli che ho chiesto? Su questo andremo fino in fondo e invierò alla Procura della Repubblica la lettera e la risposta del ministero chiedendo di essere ascoltato” ha aggiunto Bonelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata