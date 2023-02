Il ministro degli Esteri: "Non si cambia il 41 bis"

“Adesso noi dobbiamo dimostrare grande senso di unità dello Stato perché quando si offende e si attacca il Capo dello Stato l’attacco non è contro il governo ma contro le istituzioni. Non dobbiamo drammatizzare ma neanche sottovalutare i pericoli. Non si cambia il 41 bis. Adesso dobbiamo andare avanti con l’azione del governo, risolvere i problemi concreti dei cittadini”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando all’evento della coalizione di centrodestra organizzato all’Auditorium Conciliazione di Roma per la candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio.

