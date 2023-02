Il ministro degli Esteri dopo la lettera della premier Meloni sul caso degli esponenti di FI Donzelli e Delmastro

“Credo che il caso Donzelli-Delmastro debba essere chiuso. C’è un Gran giurì alla Camera che dovrà decidere se ci sono stati comportamenti errati o meno. L’invito ad abbassare i toni deve essere accolto da tutti. Noi di FI non abbiamo mai alzato i toni. Lavoriamo per l’unità del governo e per dare risposte concrete. Dobbiamo preoccuparci di questo”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando all’evento della coalizione di centrodestra organizzato all’Auditorium Conciliazione di Roma per la candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio.

Non drammatizzare ma neanche sottovalutare pericoli

“Adesso noi dobbiamo dimostrare grande senso di unità dello Stato perché quando si offende e si attacca il Capo dello Stato l’attacco non è contro il governo ma contro le istituzioni. Non dobbiamo drammatizzare ma neanche sottovalutare i pericoli. Non si cambia il 41 bis. Adesso dobbiamo andare avanti con l’azione del governo, risolvere i problemi concreti dei cittadini”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata