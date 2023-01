Il senatore dem replica all'esponente Fdi sulle visite all'anarchico di esponenti Pd

“Non si può insultare un partito che ha i nostri riferimenti, mi chiedo quali siano i riferimenti di Donzelli. Oggi lui ha detto una cosa molto grave, ha rivelato un colloquio tra un boss camorrista e lo stesso Cospito avvenuto in carcere. Dove lo ha preso questo colloquio, dice che era al ministero da fine dicembre”. Lo ha detto Walter Verini, senatore del Pd dopo l’intervento in aula di Donzelli in cui ha tirato in ballo visite di esponenti dem all’anarchico. “E’ un colloquio pubblico, lo si poteva far conoscere ad un deputato semplice come Donzelli e lui poteva rivelarlo? Abbiamo chiesto a Nordio di fare chiarezza su quanto detto da questo signore che evidentemente non conosce l’abc della democrazia”, prosegue Verini.

