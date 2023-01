Il ministro dell'Interno dice di aspettarsi altre manifestazioni degli anarchici come quelle di sabato a Roma

Il governo si aspetta altre azioni degli anarchici per Alfredo Cospito ed è per questo che verrà innalzato il livello di sicurezza in alcune sedi istituzionali. Lo ha spiegato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in conferenza stampa sul caso del detenuto in sciopero della fame da oltre 100 giorni, assieme ai colleghi della Giustizia Nordio e degli Esteri Tajani.

“Ci aspettiamo altre manifestazioni come quella di Roma. Ci rendiamo conto della virulenza messa in campo, ma anche quale sia stata la freddezza degli operatori Stato che si sono opposti a quelle frange, pagando con un agente ferito alla testa”, le parole del capo del Viminale. “È evidente – ha aggiunto . che i fatti di questi giorni hanno aperto delle riflessioni sul livello della sicurezza. Innalzeremo il livello di sicurezza verso alcune sedi istituzionali. Con molta serenità faremo le nostre valutazioni e prenderemo alcune decisioni”.

