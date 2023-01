La premier: "L'Italia vuole giocare un ruolo importante anche nella capacità di aiutare i paesi africani a crescere e a diventare più ricchi"

Giorgia Meloni in Libia insieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani e a quello dell’Interno Piantedosi. “L’Italia vuole giocare un ruolo importante anche nella capacità di aiutare i paesi africani a crescere e a diventare più ricchi. Una cooperazione che non vuole essere predatoria, ma vuole lasciare qualcosa nelle nazioni”, ha detto la premier durante l’incontro con il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdel Hamid al-Dabaiba, come si vede in un video diffuso da palazzo Chigi.

