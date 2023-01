Il leader M5S: "Unica prospettiva credibile è svolta diplomatica"

“In questo momento l’unica certezza è questo oltranzismo bellicista. Noi assistiamo a un maggiore coinvolgimento anche dell’alleanza Nato in questo conflitto e vediamo anche sparire all’orizzonte della pace. L’unica prospettiva reale, credibile è imporre una svolta diplomatica, questo non significa essere rassegnati alle condizioni imposte dalla Russia noi non siamo neutrali in questa vicenda”. Lo ha detto il leader M5S Giusppe Conte. “Il problema è la via di uscita. L’unica certezza è questa escalation militare, stiamo mandando arsenali sempre più sofisticati. Stiamo abbracciando una prospettiva nucleare. Bisognerebbe percorre la strada del negoziato“, ha aggiunto l’ex premier.

